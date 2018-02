Refinaria da Petrobras em Pernambuco custará US$ 2,8 bi A Petrobras apresentou US$ 2,8 bilhões como o valor provável da construção de uma nova refinaria de petróleo bruto, em Pernambuco. Anteriormente, a petrolífera brasileira havia afirmado que a refinaria, que será construída em conjunto com a Petróleos de Venezuela (PdVSA), custaria US$ 2,5 bilhões. O custo de US$ 2,8 bilhões foi divulgado em informe distribuído pela empresa, no qual a Petrobras diz que contratou a Universidade Federal de Pernambuco para realizar o estudo de impacto ambiental do projeto. A refinaria será construída até 2011, na região metropolitana de Recife, e deve produzir 200 mil barris diários de diesel, gás de petróleo liquefeito e nafta, solvente usado na produção de produtos petroquímicos e fertilizantes. Este é um dos grandes projetos conjuntos da Petrobras e da PdVSA para os próximos anos. As informações são da Dow Jones.