Refinaria de Manguinhos tem prejuízo de R$ 21,8 mi no ano A Refinaria de Manguinhos - uma das duas únicas refinarias privadas do País, pertencente ao Grupo Peixoto de Castro em parceria com a Repsol YPF- registrou prejuízo de R$ 21,8 milhões nos nove primeiros meses de 2006. O prejuízo se deve à paralisação das atividades da refinaria desde agosto do ano passado, por conta da defasagem dos preços do petróleo no mercado internacional em relação ao mercado doméstico. A única atividade mantida na planta é de compra e venda de nafta e gasolina. Somados aos R$ 117,4 milhões negativos apurados pela empresa em 2005, a refinaria já acumula um prejuízo de R$ 139,2 milhões em 21 meses. Manguinhos aguarda decisão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) para representação que seus controladores apresentaram no ano passado contra a Petrobras. Os acionistas de Manguinhos acusam a estatal de concorrência desleal.