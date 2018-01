Reino Unido pode estabelecer prazo para ofertas pela Corus O órgão independente que administra fusões e aquisições do Reino Unido, Takeover Panel, deve estabelecer um prazo para que a Tata Steel e a concorrente Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) façam suas ofertas finais pela siderúrgica anglo-holandesa Corus, segundo noticiou o diário indiano Economic Times, citando a porta-voz da autoridade britânica. Estabelecido o prazo, o órgão poderia solicitar aos interessados que façam seus lances ou se retirem do processo, acelerando assim a conclusão de um acordo e pondo um fim às incertezas sobre o destino da Corus. Pelas leis britânicas, ofertas de aquisição são válidas por 60 dias e em casos de uma proposta concorrente os envolvidos na disputa podem revisar suas ofertas até o 46º dia, acrescenta o jornal. Em 11 de dezembro, a CSN superou a oferta da Tata, avaliando a Corus em 4,9 bilhões de libras esterlinas (US$ 9,53 bilhões). As informações são da Dow Jones.