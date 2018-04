Relato de imóveis e petróleo acentuam baixa das Bolsas em NY As Bolsas em Nova York aceleraram a queda, com os investidores cautelosos antes da ata do banco central americano (será divulgada às 15 horas) e da fala do presidente do Fed, Ben Bernanke (às 14 horas). Apesar do forte resultado trimestral divulgado ontem pela Alcoa, a temporada de divulgação de balanços nos EUA traz apreensão aos mercados. A alta do petróleo depois da divulgação dos relatórios de estoques norte-americanos ajudou a contaminar o ambiente. Paralelamente, a Associação Nacional de Corretores de Imóveis (NAR) cortou sua projeção de vendas de residências nos EUA em 2007. Segundo a associação, as vendas de residências existentes devem cair 2,2% no ano, enquanto as vendas de novas residências devem despencar 14,2% no ano. O mercado comenta também o corte da previsão do FMI de crescimento dos EUA para 2,2%, citando o enfraquecimento do mercado imobiliário. As ações dos bancos estão em queda, puxadas pelo Citigroup, que recua 1,5%. O Citigroup informou que os custos dos cortes de 17 mil empregos anunciados hoje serão cobertos por despesas (antes de impostos) de US$ 1,38 bilhão no primeiro trimestre e de mais US$ 200 milhões ao longo do ano. Destaque ainda para as quedas da General Motors (-2,1%), IBM (-1,4%), Caterpillar (-1,2%) e Dupont (-1,4%). Às 12h27 (de Brasília), o índice Dow Jones caía 0,60%; o Nasdaq perdia 0,59% e o S&P 500 cedia 0,47%. As informações são da Dow Jones.