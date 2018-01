Relatório de emprego dos EUA será observado pelo mercado São Paulo, 3 de novembro - Em dia de agenda vazia no Brasil, e presos entre um feriado e o fim de semana, os mercados financeiros domésticos devem operar com pouco volume hoje, procurando acompanhar os movimentos dos mercados americanos, além de assimilar os movimentos externos de ontem. Para tanto, os dados que serão mais observado hoje são os relativos ao mercado de trabalho dos Estados Unidos. EUA/Emprego - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga às 10h30 (horário de Brasília) os dados do nível de emprego em outubro. EUA/Serviços - Às 12 horas (horário de Brasília), o ISM divulga o índice de atividade dos gerentes de compras referente ao setor de serviços norte-americano em outubro. EUA/Balanços - As empresas norte-americanas Alliant Energy, Duke Energy e Washington Post divulgam seus balanços do terceiro trimestre deste ano.