Renault aumenta vendas em 31,5% no primeiro trimestre deste ano As vendas da Renault do Brasil aumentaram 31,5% no primeiro trimestre de 2007 em relação ao mesmo período de 2006, chegando a 14.485 unidades, sendo 13.396 de passeio e 1.089 utilitários. No mesmo período do ano passado foram vendidos 11.013 veículos. O desempenho da empresa ficou acima do crescimento da indústria automobilística, de 18,3% no período. A participação de mercado da Renault no acumulado do ano ficou em 3,1%, um avanço de 0,3 pontos porcentuais em relação ao mesmo período do ano anterior. Somente em março, foram emplacadas 5.270 unidades, 20% a mais em relação a igual mês de 2006. Este foi o melhor mês de março para a empresa desde 2004, quando foram comercializadas 5.945 unidades da marca. No último mês, a Renault do Brasil superou sua previsão de vendas da linha Mégane - composta pelo Mégane Sedan e Mégane Grand Tour. Com a expectativa inicial de vender 1.400 veículos da família por mês, a marca emplacou 1.510 unidades, o que representou 28,6% do mix da montadora.