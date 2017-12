Renault diz estar pronta para discutir aliança, se GM quiser A montadora francesa Renault disse que seu conselho aprovou o início de negociações sobre uma possível aliança com a norte-americana General Motors (GM). "As negociações podem começar, se a General Motors fizer a proposta", declarou uma porta-voz da Renault, que citou comunicado aprovado pelos membros do conselho da companhia francesa. O conselho da Renault se reuniu na manhã de hoje para discutir a proposta do bilionário Kirk Kerkorian, detentor de participação de 9,9% na GM, que incentivou os executivos da montadora norte-americana a fazerem parte da aliança formada pela Renault e sua parceira japonesa, a Nissan. O conselho da Nissan também se reuniu hoje e endossou a idéia de que as negociações com a GM tenham início. As informações são da Dow Jones.