Renault é a melhor nos treinos da Fórmula 1 em Valência O piloto de testes da Renault, o finlandês Heikki Kovalainen, fez o melhor tempo na sessão de treinos da Fórmula 1 nesta quinta-feira, no Circuito da Comunidade Valenciana Ricardo Tormo, na Espanha, marcando 1m10s618. Em segundo lugar, ficou o colombiano Juan Pablo Montoya (McLaren), com o tempo de 1m10s657. Montoya deu apenas 50 voltas na pista por causa de um acidente, que o obrigou a encerrar os treinamentos antes do previsto. Na terceira posição ficou o italiano Giancarlo Fisichella (Renault), que marcou o tempo de 1m10s938. Nesta sexta-feira, as equipes realizarão o último treino em Valência - exceto Williams e McLaren, que já encerraram os testes. A primeira prova da temporada da Fórmula 1 acontece no dia 12 de março, no GP do Bahrein. Confira a classificação dos treinos em Valência: 1.º Heikki Kovalainen (FIN/Renault) - 1min10s618 (140 voltas) 2.º Juan Pablo Montoya (COL/McLaren) - 1min10s657 (50) 3.º Giancarlo Fisichella (ITA/Renault) - 1min10s938 (118) 4.º Nico Rosberg (ALE/Williams) - 1min11s139 (78) 5.º Kimi Raikkonen (FIN/McLaren) - 1min11s174 (66) 6.º David Coulthard (ING/Red Bull) - 1min11s217 (73) 7.º Alex Wurz (AUT/Williams) - 1min12s233 (19) 8.º Christian Albers (HOL/Midland) - 1min12s778 (46) 9.º Adrian Sutil (ALE/Midland) - 1min17s912 (27)