Renault faz recall de 77.224 Scénic; BMW, de motos A montadora Renault iniciou hoje a convocação (recall, na versão em inglês) de 77.224 proprietários de modelos Scénic fabricados entre 1999 e 2005. Os veículos devem ser levados às concessionárias da marca para a substituição dos fechos dos cintos de segurança dos bancos dianteiros. Foi constatado que o equipamento pode quebrar. A empresa informa tratar-se de medida em caráter preventivo. Normalmente, campanhas de recall são realizadas no País quando envolvem riscos de segurança dos consumidores. Além de anúncios em meios de comunicação, a montadora informa que enviará cartas aos clientes para agendarem o serviço gratuito. A BMW do Brasil também iniciou campanha de substituição da tampa do reservatório do óleo do motor das motocicletas K 1200 S e K 1200 R, fabricadas entre 2003 e 2006. Há riscos de acidentes e danos físicos aos ocupantes das motos, alerta a companhia. A empresa constatou que o uso freqüente da moto em trajetos curtos e sob temperatura ambiente inferior a 0ºC pode congelar a água acumulada no respiro do reservatório e causar seu rompimento, ocasionando perda de óleo sobre a roda traseira, com risco de acidentes. Estão envolvidos motos com numeração de chassis S ZL90512 a ZL99911, ZR80112 a ZR86097 e R ZN 10683 a ZN 20125.