Renner inaugura loja de R$ 3,8 mi em São Paulo A Lojas Renner inaugura hoje a 74º unidade da companhia, que contou com investimentos da ordem de R$ 3,8 milhões. A nova loja está instalada no shopping Jardim Sul, na capital paulista, numa área total de 2.250 metros quadrados. Com a unidade, a rede passa a contar com 27 pontos-de-venda no Estado de São Paulo. De acordo com a empresa, a loja do Jardim Sul contará com 68 funcionários. A Renner informa que o shopping onde está localizada a nova unidade conta com 206 lojas e tem público mensal estimado em 650 mil pessoas. Nesta semana, está prevista ainda a abertura de outro ponto-de-venda, na capital pernambucana. Mais quatro lojas também deverão ser inauguradas neste ano: uma em Tubarão (SC), duas na cidade do Rio de Janeiro e outra em Salvador. No total, serão 13 novas unidades da companhia em 2006. Atualmente, 90% das unidades Renner estão localizadas em shopping centers.