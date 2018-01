Renner inaugura primeira loja na BA e chega a 78 no País A Lojas Renner inaugura hoje sua primeira unidade no Estado de Bahia, que ficará na capital Salvador, no Shopping Iguatemi Bahia. O ponto terá área total de 4.753 metros quadrados e representa a sexta loja na região nordeste do Brasil. A Renner chega agora a 78 lojas no País "e ainda estão programadas as inaugurações de outras três unidades ao longo deste quarto trimestre".