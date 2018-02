Renner investe R$ 6,4 milhões em nova loja em Recife A Lojas Renner inaugura hoje mais um ponto-de-venda em Recife, cidade onde deu início à operação no Nordeste, no primeiro semestre deste ano. Esta será a quinta unidade da rede na região e a 75ª loja da companhia. De acordo com a empresa, R$ 6,4 milhões foram investidos na nova unidade. A loja possui 4.928 metros quadrados e localiza-se no Shopping Recife. Conta com cem funcionários. Segundo a Renner, o estabelecimento onde está instalada possui 465 lojas e um fluxo médio diário de 60 mil pessoas. Em Pernambuco, a empresa possui uma unidade na capital e outra em Jaboatão dos Guararapes. São mais dois pontos-de-venda em Fortaleza. Para este ano, ainda estão previstas quatro inaugurações: mais uma no Nordeste, em Salvador, no shopping Iguatemi; uma em Tubarão (SC), no Shopping Farol; e duas na cidade do Rio de Janeiro, nos shoppings Via Parque e Leblon. Na última terça-feira, dia 26, a companhia inaugurou uma loja no shopping Jardim Sul, na capital paulista. No total, serão 13 novas unidades da Renner em 2006.