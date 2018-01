Rentabilidade bruta oscila entre 0,6% e 1,2% ao mês O setor imobiliário, regra geral, oferece baixa rentabilidade. O nível de retorno quando o imóvel é destinado à locação fica na ordem de 0,6% a 1,2% ao mês bruto, sem considerar os custos de manutenção e o Imposto de Renda. A taxa de rentabilidade costuma ser maior nos imóveis de menor porte. Dada a rentabilidade apertada, o investidor somente deve colocar dinheiro em imóvel quando tiver um horizonte de longo prazo. E, de preferência, apenas o dinheiro que não é uma reserva para uma emergência. Quem precisa vender um imóvel às pressas acaba tendo que baixar muito seu preço, sofrendo perdas consideráveis, uma vez que este é um segmento com baixa liquidez . Se o dinheiro que você pretende investir na compra do imóvel representar mais de 30% das suas economias, então você deve analisar bem as outras alternativas de investimentos para ter certeza que está fazendo um bom negócio. Em resumo, trocando a rentabilidade pela segurança, a compra de um imóvel pode resultar, no longo prazo, em um investimento atraente.