Reservas brasileiras de US$ 74,3 bi atingem nível recorde As reservas internacionais subiram US$ 617 milhões na última sexta-feira. Com a alta, o valor das reservas passou dos US$ 74,337 bilhões de quarta-feira para US$ 74,954 bilhões no conceito de liquidez internacional. A elevação deixou as reservas em seu maior desde o início da série histórica do Banco Central (BC) em dezembro de 1970. O pico histórico anterior era de US$ 74,656 bilhões, atingido em abril de 1998. O aumento de sexta-feira coincidiu com o ingresso dos US$ 300 milhões captados pelo Tesouro Nacional com a emissão no mercado internacional de um título em reais com vencimento em 2022 e com a entrada dos dólares comprados pelo BC na terça-feira da semana passada.