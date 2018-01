Reservas de petróleo confirmadas da Repsol sobem com Brasil A Repsol YPF SA, grupo espano-argentino de petróleo e energia, anunciou que suas reservas confirmadas aumentaram 40,9 milhões de barris de óleo equivalente (BOE), em razão de sua participação de 10% na maior plataforma de petróleo do Brasil. A plataforma flutuante Albacora-Leste P-50, que iniciou a produção em abril, vai produzir 180 mil barris por dia no campo de Albacora-Leste (Bacia de Campos, no Rio). O desempenho representa acréscimo de 1% nas reservas provadas da Repsol, de 3,67 bilhões de BOE. A produção do campo de Albacora-Leste tornou o Brasil um produtor auto-suficiente de petróleo e a Repsol a terceira maior produtora no País. As informações são da agência Dow Jones.