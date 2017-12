Reservas internacionais caem US$ 159 milhões As reservas internacionais caíram US$ 159 milhões na sexta-feira da semana passada. Com a queda, o valor das reservas passou dos US$ 57,609 bilhões de quinta-feira para US$ 57,450 bilhões no conceito de liquidez internacional. A redução ocorreu a despeito do ingresso dos dólares comprados pelo Banco Central (BC) na quarta-feira da semana passada.