Reservas sobem US$ 567 Mi para US$ 57,560 bi ontem As reservas internacionais do Banco Central (BC) subiram ontem US$ 567 milhões. O estoque de dólares do BC passou de US$ 56,993 bilhões na quarta-feira passada para US$ 57,560 bilhões ontem. O aumento coincidiu com ingresso de dólares adquiridos na última terça-feira pelo BC em mercado.