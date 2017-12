Reservas turcas atingem recorde de US$ 56,53 bi As reservas internacionais da Turquia subiram US$ 344 milhões para o recorde de US$ 56,53 bilhões, na semana encerrada em 24 de fevereiro, de acordo com informações da agência Ihlas reproduzidas pela Dow Jones. O recorde anterior foi de US$ 56,189 bilhões, na semana encerrada em 17 de fevereiro.