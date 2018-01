Resultado do Banco Real cresce 51% e soma R$ 1,3 bi O Banco Real registrou lucro líquido de R$ 1,3 bilhão entre janeiro e setembro deste ano, resultado 51% superior ao de igual período de 2005. Sem o impacto da proteção cambial e dos investimentos em terceirização, o ganho da instituição foi ainda melhor, de R$ 1,48 bilhão. Com base nesse resultado, o retorno sobre o patrimônio líquido médio subiu de 17,1%, em 2005, para 23,7%, neste ano. O índice de eficiência teve significativa melhora no período, recuando de 55,8% para 49,6%. Nesse caso, quanto menor o índice, melhor é a eficiência do banco. Segundo o diretor-executivo do Banco Real ABN Amro, Marcos Matioli, o lucro no Brasil representou 14% do ganho global do banco. Ele explica que a carteira de crédito teve participação primordial no resultado expressivo do Real no período. A carteira de empréstimos e financiamentos avançou 28% desde setembro do ano passado e somou R$ 46 bilhões. Com isso, a participação do banco no crédito nacional teve uma ligeira melhora, de 6,3% para 6,7%. A maior demanda por crédito elevou em 30% as receitas com esse tipo de operação, que atingiram R$ 8,98 bilhões. Boa parte desse resultado, diz Matioli, é decorrente da maior procura por parte dos consumidores pessoa física. Nesse segmento, a carteira de crédito cresceu 26,7% e somou R$ 20,74 bilhões. No portfólio para pessoa jurídica, o destaque foram as pequenas, médias e microempresas, cujo volume de crédito aumentou 36,8%. Já em relação às grandes companhias, a carteira encolheu de R$ 5,34 bilhões para R$ 4,63 bilhões diante da exploração de outros mecanismos de financiamentos, como o mercado de capitais. O banco elevou a reserva de provisão para devedores duvidosos de R$ 1,75 bilhão para R$ 2,46 bilhões. Segundo Matioli, esse aumento é uma evolução natural do risco por causa da entrada da instituição em segmentos de maior risco e margens financeiras mais amplas. As receitas de prestação de serviço cresceram 21%, alcançando a marca de R$ 2,27 bilhões, impulsionadas pelas receitas de crédito, operações com cartões de crédito e pelo aumento da base de clientes.