Retorno de feriado, dia cheio São Paulo, 01 de março - A pesquisa Focus, tradicionalmente divulgada às segundas-feiras, será conhecida hoje. Outro indicador importante da agenda de hoje é os dados sobre renda e gastos dos norte-americanos. BC/Focus - O Banco Central divulga, às 8h30, a Pesquisa semanal Focus. EUA/Renda - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos, divulga, às 10h30, os dados de renda pessoal e gastos com consumo em janeiro e o PCE de janeiro. EUA/Indústria - O Instituto para gestão de Oferta (ISM, ex-NAPM) divulga, ao meio-dia, o índice de atividade industrial nacional dos gerentes de compras referente a fevereiro. EUA/Construção - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, ao meio-dia, o indicador de gastos (investimentos) no setor de construção em janeiro. EUA/Petróleo - O American Petroleum Institute (API) e o Departamento de Energia (DoE) divulgam, às 12h30, suas estimativas sobre o nível dos estoques norte-americanos de petróleo bruto e derivados na semana até 24 de fevereiro.