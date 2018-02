Reunião da OPEP marca início da semana São Paulo, 11 de setembro - As atenções dos investidores devem estar voltadas para a reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para revisão da política de produção. Apesar de não haver expectativa de mudanças na política do cartel, o mercado financeiro observa. Os preços do petróleo têm caído. Na sexta-feira, chegaram a níveis que não eram vistos há cinco meses e analistas acreditam que a baixa continue a menos que a oferta diminua. OPEP/Petróleo - A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) realiza encontro em Viena, na Áustria, no dia em que os atentados terroristas aos Estados Unidos completam 5 anos. BC/Focus - O Banco Central (BC) divulga, às 8h30, a pesquisa semanal Focus, com as expectativas de instituições financeiras sobre os principais indicadores da economia do Brasil. MDIC/Balança - O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) divulga, às 10 horas, o resultado da balança comercial da semana até o dia 10 de setembro.