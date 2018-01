Reunião decide destino de fusão da CSN nos EUA Os acionistas da siderúrgica norte-americana Wheeling-Pittsburgh decidem hoje se haverá mudanças na direção da companhia. A decisão é fundamental para os planos da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), que tenta uma fusão com a empresa nos EUA. A manutenção da atual diretoria significa que a empresa brasileira tem grande chance de ver o acordo aprovado. Mas uma vitória dos opositores significaria que a fusão tem poucas chances de passar. Numa iniciativa de última hora destinada a convencer os acionistas a apoiar a fusão, a Wheeling-Pittsburgh advertiu que uma mudança no controle da empresa poderia motivar uma inadimplência sobre US$ 390 milhões em empréstimos. Mas a Esmark Inc., a distribuidora de aço de Illinois por trás de uma tentativa de aquisição hostil, rejeitou o anúncio como uma "manobra desesperada para assustar os investidores" e afirmou que já consultou o maior credor. A Wheeling-Pittsburgh divulgou um comunicado de um parágrafo na noite de quarta-feira advertindo que a substituição da maioria dos diretores "constitui efetivamente uma mudança de controle" sob os termos de um acordo de empréstimo de US$ 250 milhões e um crédito rotativo de US$ 225 milhões. "Se ocorrer uma inadimplência", disse o comunicado, "tais obrigações se tornarão imediatamente exigíveis." James Kosowski, porta-voz da Wheeling, negou que a declaração seja uma manobra estratégica. "Não é uma tática, de modo algum. Isto é claramente um problema concreto", disse ele, acrescentando que o assunto pode ter se perdido no meio do que chamou de "avalanche de informações" sobre as ofertas concorrentes. "Essa questão sempre esteve no domínio público", disse Kosowski. "Optamos francamente por nos concentrar nos méritos do acordo com a CSN para nossos acionistas e no valor estratégico desse acordo." No entanto, a Wheeling decidiu recentemente que precisava divulgar a questão para alguns de seus acionistas, disse. O executivo-chefe da Esmark, James Bouchard, disse que conversou com o principal credor da Wheeling-Pittsburgh e não prevê "nenhum problema". "Ele (o credor) nos disse que dará as boas-vindas à mudança na administração e na diretoria", afirmou. A siderúrgica chegou perto da inadimplência várias vezes, mas seus bancos sempre emitiram as dispensas necessárias para evitá-la, disse Bouchard. Nesta semana, a CSN reformulou sua oferta pela empresa, concordando em contribuir com mais dinheiro e aceitar o controle minoritário se não conseguir debelar a feroz oposição do sindicato Metalúrgicos Unidos (USW, na sigla em inglês). Uma firma independente de consultoria de investimentos afirmou que a nova oferta da CSN "apresenta aos acionistas uma alternativa melhor", mas continuou a endossar os diretores da Esmark. A Institutional Shareholder Services disse que continua preocupada com a indisposição do USW de trabalhar com a CSN.