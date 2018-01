Reunião do BC dos EUA limita ganho em bolsas de NY As bolsas norte-americanas operam abaixo das máximas registradas depois da abertura, com a cautela com a reunião do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), que acontecerá quinta-feira, limitando o mercado. As ações abriram sustentadas pelo anúncio de várias operações de fusão nesta manhã. A Johnson & Johnson anunciou a compra por US$ 16,6 bilhões da unidade de produtos de consumo da Pfizer. A Phelps Dodge anunciou a compra por US$ 40 bilhões da mineradora canadense Inco e Falconbridge, que irá criar a maior companhia industrial produtora de metais. Ontem, a Arcelor e a Mittal fecharam acordo de aquisição de US$ 33,7 bilhões. Às 13h06 (de Brasília), o Dow Jones caía 0,01% e o Nasdaq avançava 0,28%. As informações são da Dow Jones.