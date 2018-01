Reunião do FED é assunto de hoje São Paulo, 31 - A reunião do Comitê de Mercado Aberto do Federal Reserve norte-americano (Fomc) é o principal assunto da agenda de hoje. Há consenso entre analistas que a taxa de juros nos Estados Unidos deve subir 0,25 ponto porcentual. Na última reunião orquestrada pelo lendário Allan Greenspan, as atenções, novamente, voltam-se para o comunicado que acompanha a divulgação da nova taxa. FED/Fomc - O horário habitual para o anúncio das decisões de política monetária norte-americana é 17h15 (de Brasília). FED/Bernanke - O plenário do Senado dos EUA deve votar a nomeação de Ben Bernanke como presidente do Fed, no lugar de Alan Greenspan, que deixa o posto hoje. A votação deverá acontecer às 17h30 (de Brasília). EUA/Mão-de-obra - O Departamento do Trabalho dos EUA divulga o indicador de custo da mão-de-obra do quarto trimestre de 2005 nesta terça-feira às 11h30 (de Brasília). Espera-se alta de 0,9%. EUA/Redbook - A Instinet divulga o relatório semanal LJR Redbook, com o desempenho do comércio varejista na semana até 28 de janeiro, às 11h55 (de Brasília). EUA/Confiança - A Conference Board divulga o índice de confiança do consumidor de janeiro às 13 horas (de Brasília). Economistas prevêem alta para 105 em janeiro, ante 103,6 em dezembro. EUA/Chicago - A Associação dos Gerentes de Compras de Chicago divulga o índice de atividade industrial regional de janeiro também às 13 horas (de Brasília). Economistas prevêem recuo para 60 em janeiro, ante 60,8 em dezembro. Petróleo/Opep - O cartel dos produtores de petróleo se reúne hoje. Ontem, o ministro do Petróleo da Arábia Saudita, Ali Naimi, disse que todos os países integrantes da Opep estão de acordo com a manutenção do teto da produção de petróleo do cartel inalterado em 28 milhões de barris por dia. Dieese/Emprego - A pesquisa sobre emprego e desemprego relativa ao mês de dezembro deverá ser divulgada hoje. Se replicarem os dados do IBGE, os números deverão ser favoráveis. FGV/Indústria - A sondagem da atividade industrial no último trimestre de 2005 e produzida pela Fundação Getúlio Vargas será divulgada hoje. Fiesp/Indústria - Os indicadores da indústria paulista relativos a novembro e dezembro serão divulgado hoje pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo.