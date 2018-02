Revista Investimentos faz raio X das finanças pessoais Como o brasileiro pensa e toma decisões para investir, planejar finanças, se endividar e fazer compras? É possível descobrir quais dessas decisões são ruins? E como mudá-las? As respostas estão na pesquisa exclusiva "O Brasileiro e o Dinheiro", publicada na edição de setembro da revista Estadão Investimentos. O estudo traduz em números como os brasileiros cuidam do dinheiro. A reportagem apresenta as informações acompanhadas por exemplos, uma sugestão de planilha para orçamento doméstico e comentários de especialistas em finanças, para que o leitor evite os erros cometidos pela maior parte da população. Parte da pesquisa e resumos de outras reportagens da revista estão disponíveis no portal Estadão, no canal Investimentos (www.estadao.com.br/investimentos). Além de apresentar parte do conteúdo da revista, o canal tem notícias, cotações, cartilha de investimentos, glossário, simuladores e uma seção tira-dúvidas. Boletins de áudio e vídeo completam o material disponível na internet. Além da revista e do canal, um suplemento especial circula hoje no jornal O Estado de São Paulo, com mais informações sobre como cuidar do bolso. Na revista que chega hoje às bancas, Estadão Investimentos apresenta ao leitor os detalhes de diversas possibilidades de investimento, com diferentes níveis de risco e rentabilidade: fundos imobiliários, minicontratos de Ibovespa futuro, aluguel de ações e dólar. Um levantamento exclusivo, feito com dez corretoras, indica também quais ações são consideradas as mais seguras da Bovespa. Os interessados na Bolsa encontram ainda uma entrevista com o economista Dante Aldrighi, alertando para a falta de racionalidade na compra e venda de ações, e um passo-a-passo sobre como o investidor deve cobrar informações das companhias abertas. Uma série de reportagens dá as orientações necessárias para usar o dinheiro de maneira inteligente e conseguir o máximo dele, ao adquirir um seguro de vida, programar uma temporada de estudos no exterior ou montar uma academia em casa. A décima edição da revista traz ainda um roteiro para os interessados em comprar equipamentos eletrônicos portáteis de organização pessoal e para quem pretende ou precisa abrir uma empresa e prestar serviços como pessoa jurídica.