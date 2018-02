Rexam investirá US$ 33 mi em fábrica de latas para bebidas em Manaus A Rexam, empresa de embalagens para consumo e líder mundial na fabricação de latas para bebidas, anunciou hoje que vai construir uma fábrica no Brasil e outra na Rússia. A nova unidade no Brasil será instalada em Manaus e produzirá latas para bebidas. Ela deve entrar em operação no início de 2007 e demandará um investimento de cerca de US$ 33 milhões. Segundo a empresa, a unidade em Manaus, junto com a fábrica já existente em Recife, vai atender a demanda do mercado brasileiro e de outros países. ?Esses dois investimentos são significativos para capturar crescimento", disse o executivo-chefe da Rexam, Lars Emilson. ?Eles demonstram que estamos comprometidos com firmeza no crescimento junto a nossos consumidores e consolidando nossa posição de liderança no setor de latas para bebidas.?