Riachuelo inaugura loja em Florianópolis A Guararapes Confecções inaugurou nova unidade da rede de lojas Riachuelo em Florianópolis, Santa Catarina. Esta é a 84ª unidade da rede e a primeira no Estado. Contando com 2100 m² de área de vendas e instalada no Floripa Shopping, a nova loja aumenta a posição da empresa na região Sul do País para 8 unidades. A companhia pretende inaugurar mais duas lojas até o final do ano, totalizando nove novas unidades em 2006. As próximas inaugurações estão programadas para 30 de novembro, em São José dos Campos (SP), e 1º de dezembro, em Cuiabá (MT).