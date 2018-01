Riachuelo inaugura loja em Vitória da Conquista (BA) A Lojas Riachuelo inaugurou, na última sexta-feira, uma unidade da rede na cidade baiana de Vitória da Conquista. De acordo com a companhia, a abertura da loja deve-se à estratégia de a empresa buscar novas oportunidades, inclusive em cidades com população inferior a 500 mil habitantes. Esta é a 83ª loja da empresa e a quarta no Estado. A unidade conta com dois mil metros quadrados de área de vendas e está instalada no Shopping Center Conquista Sul. Até o final deste ano, a companhia pretende inaugurar mais três lojas, totalizando nove novas unidades em 2006. No próximo dia 9, será aberta loja em Florianópolis. No dia 30 de novembro e 01 de dezembro, serão inauguradas, respectivamente, as unidades de São José dos Campos e de Cuiabá.