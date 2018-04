Riachuelo inaugura unidades em Curitiba e Contagem (MG) A Lojas Riachuelo inaugurou mais duas unidades, uma em Curitiba e outra Contagem (MG). A nova loja mineira foi aberta hoje, é o primeiro ponto-de-venda da rede na cidade e o sexto do Estado. Com a unidade do Paraná, inaugurada ontem, a empresa passa a contar com dois pontos-de-venda na capital e seis em todo o Estado. A loja de Curitiba tem 1.950 metros quadrados e está instalada no Shopping Estação. A de Contagem localiza-se no Itaú Power Shopping e conta com 2.650 metros quadrados de área de vendas. Com as novas unidades, a companhia passa a contar com 82 lojas. Até o final do ano, pretende inaugurar mais quatro. No total, serão nove estabelecimentos novos neste ano.