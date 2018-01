Rio Tinto segue Vale e fecha reajuste de 9,5% com Baosteel A anglo-australiana Rio Tinto seguiu a brasileira Vale do Rio Doce e fechou um acordo com a Baosteel, maior siderúrgica da China, sobre o preço dos contratos de minério de ferro da Hamersley Iron, sua subsidiária, para ano fiscal de 2007 - que tem início em 1º de abril. O aumento será de 9,5%. Pelo acordo, a tonelada métrica seca do minério fino da Rio Tinto sobe para US$ 0,8042, enquanto a do minério do tipo granulado passou para US$ 1,0264. "Como grande fornecedora da China nos últimos 30 anos, a Hamersley Iron está satisfeita em concluir as negociações com a Baosteel, o que reflete a forte demanda por nossos produtos", declarou Sam Walsh, executivo-chefe da Rio Tinto. As informações são a Dow Jones.