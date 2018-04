Risco Brasil acelera queda aos 144 pontos O risco brasileiro, que mede o grau de desconfiança do investidor na economia do País, opera na mínima registrada até o momento, aos 144 pontos-base, quatro pontos abaixo do fechamento recorde de baixa de ontem a 148 pontos-base. A informação é da assessoria de imprensa do banco norte-americano J.P. Morgan, responsável pelo índice. O Risco Brasil continua operando em nível inferior ao índice Embi+ emergentes, que estava em 156 pontos-base no horário citado. O risco brasileiro operou hoje na máxima a 149 pontos.