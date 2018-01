Risco Brasil encosta nos 200 pontos A estabilidade do Índice de Preços ao Consumidor dos Estados Unidos em novembro e o crescimento das vendas no varejo em outubro no Brasil acima do previsto surpreenderam positivamente os mercados ontem. Em Nova York, as bolsas oscilaram em alta. A Bovespa chegou a bater seu recorde de alta durante o dia (44.263 pontos), mas cedeu por causa do tombo das ações da Telemar, decorrente da decisão dos acionistas de rejeitar a reestruturação da empresa. O risco Brasil chegou a atingir 200 pontos pela primeira vez e, no encerramento dos negócios no Brasil, exibia nova mínima histórica de 201 pontos. O indicador mede a confiança do investidor estrangeiro na economia brasileira. O surpreendente resultado da Assembléia Geral Extraordinária (AGE) da Telemar puxou para baixo o Ibovespa. Na terceira tentativa do encontro - as duas anteriores falharam por falta de quórum -, os acionistas, enfim, votaram a proposta de reestruturação da empresa - e a rejeitaram. A decisão pegou de surpresa o mercado e o resultado foi um só: as ações da empresa despencaram e puxaram para baixo o Ibovespa. Os papéis ON recuaram 21,25% e os PN, 4,48%. O Ibovespa caiu 0,36%, aos 43.595 pontos, com volume financeiro de R$ 3,327 bilhões. No mês, o Ibovespa acumula elevação de 3,97% e, em 2006, de 30,31%. Em Nova York, o Índice Dow Jones avançou 0,23% e a Nasdaq, 0,14%. O fôlego de queda dos juros futuros parece não ter fim. Nesta sexta-feira, uma nova rodada de fechamento de taxas atingiu a curva, mas a liquidez foi reduzida em relação às últimas sessões. O DI janeiro de 2008 encerrou em 12,46%, ante 12,52% quinta-feira e o DI janeiro de 2010 passou de 12,57% para 12,49%. O dólar fechou em leve queda de 0,05%, cotado por R$ 2,147. Houve um fluxo cambial considerável nas duas pontas - importação e exportação - e, no balanço final, o saldo ficou ligeiramente positivo.