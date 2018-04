Risco Brasil opera na mínima do dia, a 152 pontos-base O risco Brasil, que mede o grau de desconfiança dos investidores na economia do País, recuava dois pontos, aos 152 pontos-base, às 16h15, na mínima pontuação do dia até então. Na máxima, o risco havia subido a 158 pontos-base. Enquanto isso, o risco dos países emergentes operava estável, aos 162 pontos-base. O risco é avaliado pelo índice Embi+ do banco de investimentos norte-americano J.P. Morgan.