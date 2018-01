Risco Brasil puxa projeção para Bolsa O mercado elevou suas projeções para o Ibovespa até o final deste ano, movido sobretudo pela redução do risco Brasil nas projeções dos analistas. Uma pesquisa da Agência Estado junto a sete instituições mostra que o principal índice da Bolsa pode atingir 44 mil pontos, o que representa potencial de ganho de 14,3% neste ano, em relação ao fechamento de ontem. Se alcançado esse patamar no fim de dezembro, a Bovespa vai encerrar o ano com alta acumulada de 31%. No final do ano passado, a Agência Estado apurou expectativa de ganho de 20% para o Ibovespa no ano. Na nova pesquisa, o Pactual tem o intervalo mais alto e prevê o Ibovespa entre 48 mil pontos e 52 mil pontos até o final do ano. Do universo consultado, é a única casa que trabalha com o índice acima de 50 mil pontos até dezembro. Antes, o Pactual esperava o indicador entre 41 mil pontos e 45 mil pontos. O chefe de análise do Pactual, Ricardo Kobayashi, conta que sua taxa de desconto mudou de 14% para 12% em dólar, em função da queda esperada para o risco Brasil, de 4% para 3%, bem como da redução do risco de investimento em renda variável. A diminuição do risco Brasil também foi citada por Unibanco e Ágora como um dos motivos da alta do Ibovespa. Sérgio Goldman, analista-chefe do Unibanco, elevou sua perspectiva para a Bolsa de 39.321 pontos para 44.481 pontos, após reduzir o risco de 3,75% para 3%. Na Ágora, o diretor de pesquisa, Marco Melo, elevou as estimativas para o pregão paulista de um intervalo entre 42 mil pontos a 43 mil pontos para 48 mil pontos. A avaliação utilizada foi o sistema bottom-up, que começa pelos cálculos dos fundamentos das empresas. "Consideramos o novo risco País de 3,5% e a alteração do preço-alvo de Petrobras de R$ 47 para R$ 56", conta. Na Fator, a chefe de análise, Lika Takahashi, saiu de perspectiva de Ibovespa um pouco acima do CDI para um alvo de 41 mil pontos. "Se o fluxo financeiro continuar forte, poderemos revisar novamente para cima", disse. Ela lembra, entretanto, que o momento é de reflexão. Já Planner, Santander e Morgan Stanley não mudaram suas perspectivas. A menor projeção está com a Planner, que prevê intervalo entre 38.500 pontos e 40 mil pontos. "Esperávamos a alta da Bolsa para o começo do ano, já que em dezembro não houve o tradicional rali, mas deve haver realização", afirmou o diretor da Planner Luiz Antonio Vaz das Neves. A corretora do Santander continua com 45.300 pontos para o Ibovespa ao final do ano. No Morgan Stanley, o estrategista-chefe de bolsas para América Latina, Mario Epelbaum, continua com seus 40.220 pontos.