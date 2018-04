Risco Brasil recua a 147 pontos O risco brasileiro, avaliado pelo índice Embi+ do banco norte-americano J.P. Morgan, caía dois pontos para 147 pontos-base, às 14h32, segundo informação da assessoria de imprensa da instituição. O risco oscilou entre 144 pontos na mínima e 149 pontos na máxima. O índice é usado para medir o grau de desconfiança do investidor na economia do País. De acordo com o banco, o spread do Embi+ emergentes também perdia dois pontos, para 158 pontos.