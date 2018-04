Risco Brasil recua para mínima histórica de 150 pontos O risco brasileiro, avaliado pelo índice Embi Plus do banco de investimentos norte-americano J.P. Morgan, encontrava-se na mínima história, por volta do meio-dia de hoje, a 150 pontos-base, queda de 3 pontos em relação ao fechamento de ontem, que também foi recorde histórico de baixa, a 153 pontos. O risco conjunto dos países emergentes caía 1 ponto, para 161 pontos-base, no mesmo horário. O Embi (sigla em inglês para Índice de Títulos da Dívida de Mercados Emergentes) mede a diferença entre os juros pagos pelos títulos dessas nações e os bônus emitidos pelo governo dos Estados Unidos, considerados os mais seguros do mercado. O risco Brasil em 150 pontos-base significa que os papéis brasileiros pagam 1,5 ponto porcentual mais que os títulos americanos emitidos para o mesmo período de vencimento.