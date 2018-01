Risco Brasil registra forte alta, de 4,19% O risco Brasil, que mede o grau de desconfiança dos investidores estrangeiros na economia brasileira, registra forte alta hoje. Por volta das 19h20 horas, o risco avançava 8 pontos, ou 4,19%, para 199 pontos-base. O risco-país é medido pelo índice Embi+, do banco de investimento JP Morgan. Para estipular o risco de cada país, analistas do JP Morgan calculam quanto um determinado governo deve pagar a mais em juros aos investidores do que o governo dos Estados Unidos, de forma que, do ponto de vista deles, seja mais vantajoso investir no país que deixar o dinheiro nos EUA, em investimentos de menor risco. Também são levados em consideração indicadores financeiros e políticos de cada país, tais como déficit fiscal, crescimento da economia, solidez das instituições, entre outros.