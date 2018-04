Risco Brasil segue em baixa aos 166 pontos O risco brasileiro avaliado pelo índice Embi+ do J.P. Morgan caía um ponto às 11h23 (de Brasília) a 166 pontos, segundo a assessoria de imprensa da instituição. O índice está na máxima do dia, após registrar mínima a 163 pontos. Ontem, o Risco País, que mede o grau de desconfiança do investidor estrangeiro no Brasil, terminou em nível recorde de baixa pelo oitavo dia consecutivo, a 167 pontos. O primeiro recorde de queda de fechamento dessa série foi estabelecido no dia 22 de março, quando o risco brasileiro encerrou em 175 pontos.