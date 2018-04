Risco Brasil sobe a 165 pontos O Risco Brasil subia um ponto às 15h34 (de Brasília) para 165 pontos-base, informou a assessoria de imprensa do banco J. P. Morgan. O risco oscilou entre 164 pontos na mínima e 168 pontos na máxima, segundo a instituição financeira, que é responsável pelo cálculo do indicador. Ontem, o risco brasileiro, que mede o grau de desconfiança do investidor estrangeiro no País, fechou em novo recorde de baixa, a 164 pontos. Foi o nono dia seguido de encerramento em recorde de baixa.