Risco Brasil suspende queda e atinge 157 pontos O risco brasileiro, avaliado pelo índice Embi Plus do banco de investimentos norte-americano J.P. Morgan, subia 1 ponto às 10h50 (de Brasília) para 157 pontos, seguindo-se ao fechamento em nível recorde de baixa ontem, quando terminou em 156 pontos. O risco brasileiro, que mede o grau de desconfiança do investidor estrangeiro na economia do País, oscilou entre 158 pontos na máxima e em 156 pontos na mínima nesta terça-feira. Já o índice Embi Plus emergentes, que engloba todos os países emergentes acompanhados pelo J.P. Morgan, tinha alta de 2 pontos para 159 pontos.