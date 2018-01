Risco país tem nova mínima recorde O risco país registrou nesta sexta-feira mínima recorde pelo segundo dia consecutivo, em queda de 1,34%, para 221 pontos. O Ibovespa marcou novo recorde de pontuação (38.610), em alta de 0,53%, enquanto o dólar continuou praticamente estável, em alta de 0,02%, para R$ 2,14, na roda da BM&F, e queda de 0,09% no balcão. O paralelo caiu 1,56%, para R$ 2,277, os juros futuros projetaram queda e o A-Bond perdeu 0,20%, vendido com ágio de 12,05%. O mercado cambial ignorou a disparada do petróleo futuro e se preocupou com a formação da taxa média do comercial (ptax) do fechamento de mês; a ptax de venda avançou só 0,01%, para R$ 2,1355. Ela será usada quarta-feira para a liquidação do dólar de março na BM&F. No mercado futuro, o volume financeiro diminuiu 52%, para US$ 12,3 bilhões, e os 7 vencimentos negociados projetaram queda. Na Quarta-feira de Cinzas, os negócios na roda de dólar da BM&F vão começar às 13h. Por isso, o Banco Central decidiu que não fará oferta de swap cambial reverso no dia 1.º de março. Na Bovespa, o investidor estrangeiro voltou a participar do pregão, apesar do clima morno, à espera do feriadão do carnaval. O movimento financeiro recuou para R$ 1,710 bilhão. O baixo IGP-M de fevereiro, de apenas 0,01% e a alta inexpressiva de 2,3% do PIB em 2005 acabaram tendo um efeito favorável para o mercado de ações. "As duas notícias juntas foram positivas, porque a Bolsa não olha para trás, olha para a frente. Os dois números reforçam a idéia de que os juros vão cair e a economia deverá crescer bem mais que no ano passado", comentou um operador. As maiores altas foram de Light ON (11,31%), Klabin PN (6,16%) e Telesp Celular Par PN (5,85%). As maiores quedas foram de Eletrobrás ON (3,87%), Eletrobrás PNB (3,22%) e Siderúrgica Nacional ON (3,12%).