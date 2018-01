Risco vai a 253 pontos, novo recorde O risco país voltou a quebrar o recorde de mínima, em queda de 1,94%, para 253 pontos, um dia depois de ter igualado o recorde anterior, de 258, batido em 27 de janeiro. O dólar acabou rompendo a barreira psicológica dos R$ 2,18, fechando em queda de 0,73% na roda da BM&F e no balcão, para R$ 2,17, enquanto o paralelo recuou 0,53%, para R$ 2,427. O Ibovespa subiu 1,05%, após duas quedas seguidas, os juros futuros projetaram alta e o A-Bond ganhou 0,65%, vendido com ágio de 10,35%. Desde o lançamento da roda da BM&F, dia 1º, o comercial acumula queda de 2,56% ante o real. Já a perda apurada em balcão este mês está em 2,03%, e no ano em 6,67%. O juro alto, combinado com o risco Brasil em queda recorde e a alta das Bolsas, aqui e em Wall Street, asseguraram a continuidade do fluxo cambial positivo e o lançamento de emissões externas privadas. No mercado futuro, os sete vencimentos de dólar negociados projetaram queda. Comenta-se que se o mercado externo favorecer e não houver um fato novo negativo internamente, o dólar poderá buscar o piso de R$ 2,15. "E não se afasta a possibilidade de um recuo até os R$ 2 no curto prazo, especialmente se o governo confirmar as medidas de desoneração para os investimentos estrangeiros em títulos públicos domésticos", afirmou um operador. Depois de dois dias de realização de lucros, a Bovespa voltou a fechar em alta, ajudada pelo bom desempenho das Bolsas americanas, o fluxo de investimentos e a queda do risco país. O volume financeiro foi de R$ 2,225 bilhões. O investidor estrangeiro tirou o pé do acelerador em relação ao Brasil, mas continua colocando recursos na Bovespa. O fluxo positivo de capital externo estaria sustentando o mercado doméstico. "Parece que o mercado está com receio de derrubar a Bolsa", comentou um operador.