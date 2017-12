Ritmo de corte de empregos na Volkswagen é mais rápido que o previsto A montadora alemã Volkswagen AG informou que o plano de corte de empregos no Brasil está prosseguindo mais rápido do que o esperado, segundo o porta-voz da companhia. Ele revelou que 2 mil funcionários já assinaram contratos para encerrar sua relação de trabalho com a empresa. Os contratos fazem parte do pacote de demissão voluntária que a Volkswagen está oferecendo aos funcionários, visando reduzir sua folha de pagamento. O pacote também inclui os planos de aposentadoria antecipada ou parcial. Entre as medidas de reestruturação previstas, a Volkswagen pretende cortar mais de 20 mil empregos. As informações são da Dow Jones.