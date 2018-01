Roberto Mesquita deixa cargo no Grupo Estado em abril O presidente do Conselho de Administração do Grupo Estado, Roberto Mesquita, deixa o cargo em abril, após reunião dos acionistas que indicarão seu sucessor. Roberto Mesquita, que continuará no Conselho de Administração na condição de acionista, fez um balanço positivo do período de um ano que passou no posto. "Os resultados do grupo são excepcionais. O jornal O Estado de S.Paulo conquistou prêmios como o de veículo mais admirado, por sua credibilidade, e também o Caboré, o mais importante da publicidade brasileira. Todas as empresas do grupo estão se consolidando em seus mercados e as reformulações feitas levaram à conquista de novos públicos." Por esse motivo, diz Roberto Mesquita, os membros da família que controla o grupo podem buscar novos horizontes profissionais. "Hoje, temos uma gestão profissional que, em sintonia com os acionistas, reúne todas as qualidades para comandar o grupo", diz. Ele ressaltou: "A família continuará no Conselho de Administração, traçando as metas de crescimento e consolidação do grupo, além de dirigir as páginas de opinião dos veículos."