Rodobens, que planeja ofertar ações, destaca imóveis mais baratos O setor de construção segue, neste fim de ano, como o mais aquecido na Bolsa, em termos de ofertas de ações. Enquanto São Carlos e Lopes estão com distribuições na rua, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) examina o lançamento de uma nova companhia, a Rodobens Negócios Imobiliários. A empresa planeja uma oferta primária e destinará metade dos recursos para a compra de terrenos. De acordo com informações do prospecto preliminar, após o lançamento, sem contar os lotes extra e adicional, 36,7% dos papéis da companhia estarão em circulação no mercado. A GV Holding se manterá como acionista majoritária, com fatia de 30,23%; e os acionistas Waldemar Verdi Junior, Eduardo Gorayeb e Waldemar de Oliveira Verdi deterão fatias de 21,80%; 6,3% e 4,95% da empresa, respectivamente - todos terão participações diluídas. A nova incorporadora chega com atuação um pouco distinta de outras opções já no mercado: foca municípios do interior do País, com mais de 150 mil habitantes, e tem uma preocupação especial com o que batizou de Novo Segmento - aqui o valor dos imóveis comercializados é inferior ao da maior parte dos lançamentos das empresas do setor que já estão na bolsa. Estas companhias estão agora começando a se voltar mais para o padrão médio-baixo. As medidas do governo de apoio à construção são um incentivo à participação neste nicho. Seja no Novo Segmento ou no tradicional, a novata Rodobens lança imóveis sempre sob a forma de condomínios fechados. No Novo Segmento, os produtos, principalmente casas, têm valor de venda de R$ 50 mil a R$ 120 mil, com área de 45 metros quadrados a 90 metros quadrados e destinam-se a famílias com renda média mensal de R$ 1.750,00 a R$ 3.500,00. A empresa cita dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de que há nove milhões de famílias com a faixa de renda a que o Novo Segmento se destina e diz que essa parcela ?não é adequadamente atendida em suas expectativas de qualidade e condições de financiamento de produtos imobiliários?. A empresa diz possuir 13 empreendimentos em fase de planejamento. Esta atuação direcionada também representa um ponto de risco, uma vez que o documento pondera que a falta de oferta de crédito para compradores em potencial e um eventual aumento dos juros podem prejudicar a execução desta estratégia de negócios. A Rodobens diz que pretende manter a oferta de financiamento aos clientes pelo Sistema Fácil, que compreende a entrega do imóvel em curto prazo, com financiamento de longo prazo a "taxas atrativas" e em parcelas cujos valores são "muito próximos aos aluguéis pagos por nossos clientes em suas residências?. Segundo a empresa, este tipo de crédito é fundamental para o aumento da velocidade das vendas, apesar de poder se caracterizar também em um outro risco para seu negócio: a falta de pagamento de principal e juros pelos clientes. A empresa informa acreditar que o Novo Segmento tem ?grande potencial de crescimento? no interior, onde há mais disponibilidade de terrenos a valores mais baixos, os custos de construção são menores, existe uma demanda reprimida por empreendimentos residenciais de qualidade em condomínios fechados e a concorrência é menor na comparação com as capitais. A incorporadora possui estoque e opções de compra de mais de 4,4 milhões de metros quadrados e pretende aumentá-los: ?Somos uma das únicas incorporadoras imobiliárias no Brasil já bem posicionadas para aproveitar este potencial no interior do País?, informa a empresa no prospecto. Ainda de acordo com o documento, os concorrentes já estabelecidos no interior são, em geral, de menor porte e as grandes incorporadoras com foco de atuação nas capitais não têm experiência em cidades menores nem ?estrutura de custos compatível com a realidade do interior?. As empresas abertas do setor atuam em cidades do interior, na maior parte das vezes, por meio de joint-ventures com empresas locais. No segmento tradicional, a Rodobens oferece produtos com valor de venda de R$ 120 mil a R$ 350 mil e imóveis com área de 75 metros quadrados a 200 metros quadrados, voltados para famílias com renda média mensal superior a R$ 3.500,00. A empresa pretende manter a expansão também neste setor, que tem forte potencial de crescimento, ?devido à tendência de queda nas taxas de juros e de aumento da oferta de financiamento residencial?. Segundo a empresa, foram vendidas 510 unidades para esse segmento em 2003, 628 em 2004, 571 em 2005 e 308 unidades de janeiro a setembro deste ano. O número total de lançamentos da Rodobens Negócios Imobiliários desde o início de suas atividades em 1991, foi de 47 empreendimentos, em 15 municípios de seis Estados. A empresa atua nas principais capitais do Brasil, como São Paulo, Rio, Porto Alegre, Curitiba e Fortaleza. No prospecto, a empresa informou que acredita no potencial de demanda no novo segmento para pelo menos 70 cidades em 15 Estados. A atuação das Empresas Rodobens passa por consórcios, seguros, distribuição de automóveis, concessionárias de caminhões e máquinas agrícolas, transportes e locação de veículos. Segundo informações do prospecto, ?as empresas Rodobens contam também com larga experiência em consórcios, especificamente no segmento imobiliário, o que propicia sinergias em todas as etapas de nosso negócio, desde a incorporação de empreendimentos até a venda de unidades?.