Rondeau e Gabrielli irão à Bolívia negociar preço do gás O ministro de Minas e Energia, Silas Rondeau, confirmou hoje que ele e o presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, estarão em La Paz, na próxima sexta-feira, para negociar com autoridades do governo e da estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) o preço do gás natural vendido ao Brasil. Essas negociações começaram em maio, depois que o presidente da Bolívia, Evo Morales, decretou a nacionalização dos setores de gás e petróleo no país. Em rápida conversa com jornalistas, esta manhã, ao sair do Ministério de Minas e Energia para participar da 1ª Reunião de Cúpula do Ibas (India, Brasil e África do Sul), no Itamaraty, Silas Rondeau disse que os bolivianos ainda não apresentaram uma proposta formal ao Brasil. Rondeau evitou responder a uma pergunta sobre a possibilidade de o Brasil concordar com uma elevação nos preços do gás em relação aos preços constantes do atual contrato. Ontem, o diretor de Gás e Energia da Petrobras, Ildo Sauer, anunciou que o preço do gás boliviano subirá 5% no início de outubro, mas salientou que esse aumento faz parte da revisão trimestral dos preços prevista no contrato entre a Petrobras e o governo boliviano. A autorização do presidente da República para a viagem de Rondeau à Bolívia está na edição de hoje do "Diário Oficial da União".