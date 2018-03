Rondeau: não existe "estudo secreto" para a Eletrobrás O ministro de Minas e Energia, Silas Rondeau, afirmou hoje que não existe "estudo secreto" para a Eletrobrás. Segundo ele, qualquer decisão sobre uma eventual reestruturação da holding Eletrobrás será comunicada ao mercado financeiro, assim que houver uma decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Não existe estudo secreto. É a decisão política de que o papel da Eletrobrás é de alta relevância. Ela é tão importante para o setor elétrico como a Petrobras é para o setor de petróleo e gás", afirmou. Rondeau não adiantou que medidas poderão ser tomadas para fortalecer financeiramente a empresa. Disse apenas que "são várias as opções". Há semanas, há uma agitação no mercado com notícias sobre uma possível reestruturação societária da Eletrobrás. Uma das hipóteses cogitadas é de uma oferta pública de ações para capitalizar a companhia.