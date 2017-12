Rossi anuncia joint venture com a Alicerce, de Belo Horizonte A Rossi Residencial e a mineira Alicerce Empreendimentos anunciam a criação de uma joint venture exclusiva para operar no mercado de Belo Horizonte. A parceria marca o retorno da Rossi ao mercado imobiliário mineiro, onde já atuou na década de 90. O acordo prevê o lançamento de R$ 100 milhões de VGV (Volume Geral de Vendas) nos próximos 12 meses entre terrenos já adquiridos e a adquirir pela nova sociedade. Neste período, deverão ser incorporados quatro empreendimentos que aliam uma diversidade de produtos em segmentos de renda diferenciados, adequando a produção imobiliária à demanda potencial do mercado. A Rossi, a princípio, fará a gestão administrativa e comercial e a estruturação financeira dos projetos, compartilhando com a Alicerce o desenvolvimento dos produtos e oferecendo à mesma o direito de preferência na construção dos empreendimentos. A parceria deverá trazer sinergias e ganho de escala. Com sede em Belo Horizonte, a Alicerce foi fundada em 1985 e é voltada para a incorporação imobiliária, construção civil e obras de engenharia. Produz condomínios residenciais de alto luxo, edifícios comerciais de última geração, flats, shopping centers e complexos industriais. A Alicerce já executou mais de 90 empreendimentos nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso e no Distrito Federal que representam mais de 1 milhão de metros quadrados construídos e possui hoje cerca de 1.000 funcionários. Também atuou no segmento da construção pesada, com obras rodoviárias e também obras civis de irrigação, canalização e saneamento.