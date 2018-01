Rossi anuncia joint venture com construtora de Pernambuco A Rossi Residencial anunciou a realização de uma joint venture com a Gabriel Bacelar Construções para operar no mercado imobiliário da região metropolitana de Recife. De acordo com comunicado encaminhado pela empresa, o acordo engloba terrenos já negociados e em negociação para lançamentos pela nova sociedade no valor aproximado de R$ 500 milhões de VGV nos próximos meses. Segundo a Rossi, os empreendimentos incorporados deverão aliar uma diversidade de produtos em segmentos de renda diferenciados, de forma a adequar a produção imobiliária à demanda potencial do mercado. O acordo marca a volta da Rossi ao mercado do Nordeste, onde já atuou na década de 90. A companhia, a princípio, fará a gestão administrativa e a estruturação financeira dos projetos da joint venture, enquanto os serviços de construção dos empreendimentos ficarão a cargo da Gabriel Bacelar. "A incorporação, o desenvolvimento dos produtos, gerenciamento comercial e marketing serão compartilhados", informa o comunicado. A Rossi destaca ainda que a parceria reúne competências complementares das duas empresas, o que representa sinergia e ganho de escala.