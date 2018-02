Rossi anuncia joint venture com grupo Thá, de Curitiba A Rossi Residencial fechou parceria com o Grupo Thá, de Curitiba (PR), garantindo exclusividade na incorporação de novos imóveis construídos pela empresa no Paraná e Santa Catarina. Em nota, a empresa ressalta que para os próximos 12 meses está previsto o lançamento de seis empreendimentos, o que representa R$ 200 milhões em Valor Global de Venda (VGV). O acordo entre a Rossi e o Grupo Thá também assegura à incorporadora a preferência nos futuros negócios a serem realizados pelo Grupo. Em Belo Horizonte (BH), a Rossi tem parceria semelhante com a Alicerce Empreendimentos. Nesse caso, também com exclusividade na incorporação, a Rossi programa o lançamento de quatro empreendimentos, com VGV total de R$ 100 milhões.